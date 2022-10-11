анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 40-го выпуска «ПИКа» от 12 октября 2022 года.
Читайте в номере:
- Он не вернулся из боя. Каменчанин Стас Карпов 13 марта 2022 года в бою прикрыл танк командира роты своим танком. Указом президента В. Путина за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества. Посмертно. 7 октября принято решение, что имя Станислава Карпова будет носить его родная школа. »3
- Кипятите или покупайте. Эпопея с водопроводной водой в Каменске, прогремевшая на весь регион, еще не закончилась. А вот сколько нам прикажете за нее платить? »2
- Случись что — сразу звоните ему. Все участковые полицейские Каменска — с адресами и телефонами. »21-23
- Ни копейки на Новый год. Губернатор приказал: праздновать, но не тратиться. »2
- Третий груз с помощью ушел на Луганск. Жители Каменского района доставили в ЛНР третий груз с продуктами питания, водой, медикаментами и предметами первой необходимости для мобилизованных земляков. »4
- За взрыв на химкомбинате дали три года. Ростовский областной суд приговорил к трем годам колонии-поселения главного технолога комбината «Каменский» Александра Злобина, который на момент трагедии в 2021 году исполнял обязанности главного инженера. »6
- В Каменском районе вырастет фундук. К закладке сада уже приступили. »8
- Набережную обещано поливать и охранять. На запрос «ПИКа» по поводу благоустройства городской набережной ответила главный архитектор города Юлия Дьякова. »10
- Люди ждут автобуса в бомжатнике. В Каменске есть несколько автобусных остановок, которые остановками назвать язык не поворачивается. Одни существуют только на бумаге, вторые превращены в общественный туалет. »11