Городская администрация выделила деньги на дератизацию (комплексные меры по уничтожению грызунов) 690 домовладений Каменска.

Распространение мышей, крыс, полевок и других грызунов остается по-прежнему большой проблемой для наших домов. Эти мелкие вредители уничтожают урожай, продукты, сырье, наносят вред электропроводке, являются переносчиками и возбудителями опасных инфекционных заболеваний: энцефалита, бешенства, туляремии, брюшного тифа, лептоспироза, дизентерии, туберкулеза и многих других. Для борьбы с мышами и крысами разработаны комплексы мероприятий по дератизации, которые направлены на уничтожение популяции вредителей. Часто мыши и крысы обитают в местах проживания людей, в подвалах, на открытых придомовых территориях и т. д. Поэтому чтобы снизить эпидопасность и риск заражения, необходимо уничтожить очаги возникновения грызунов.

Жителям частного сектора Каменска-Шахтинский, кому необходимо избавиться от мышей, предлагается обратиться в каменский филиал Центра гигиены и эпидемиологии (ул. Ленина, 26) для получения препарата. При себе иметь паспорт.