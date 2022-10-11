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В Донском регионе утверждены меры поддержки семьям мобилизованных граждан
Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев 10 октября.
Вместе с органами муниципальной власти Донского региона семьям с детьми Правительство РО обеспечит:
- внеочередное зачисление в детский сад, а также освобождение от платы за него;
- бесплатное горячее питание для учеников школ 5-11 классов (ученики начальных классов уже получают его);
- бесплатное одноразовое горячее питание либо компенсацию за него для студентов-очников в государственных колледжах и училищах;
- бесплатное посещение детьми занятий в кружках и секциях системы государственного допобразования.
Дети-инвалиды, инвалиды либо пожилые члены семьи мобилизованных при необходимости получат возможность:
- социального обслуживания на дому, независимо от состава семьи и без учета уровня ее доходов;
- социального обслуживания в стационарной форме — в первоочередном порядке и также независимо от состава семьи.
Родным мобилизованных будет оказано:
- максимальное содействие в поиске подходящей работы, профессиональном обучении, получении дополнительного профессионального образования;
- адресная, психологическая и юридическая помощь — в т.ч. и в рамках общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».
Губернатор поручил также подготовить проект областного закона об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога в 2022 и 2023 г.г. На муниципальном уровне мобилизованных и членов их семей освободят от уплаты земельного налога.
– На этом не остановимся, пакет мер поддержки семей мобилизованных будем расширять, – добавил глава региона.