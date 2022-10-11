Большая часть работ по реконструкции стадиона в пос. Чистоозерном Богдановского сельского поселения завершилась на месяц раньше – в начале октября.

Глава администрации Каменского района Владимир Савин с заместителями Михаилом Воеводиным и Денисом Звягиным (по экологии и по вопросам жизнеобеспечения соответственно), посетили обновленный объект 10 октября.

За шесть месяцев территория, прилегающая к стадиону, кардинально изменилась. Здесь расположили площадку для воркаута (тренажеры), многофункциональную спортплощадку для игр в футбол, волейбол и баскетбол, а также детскую игровую площадку и полосу препятствий. По периметру стадиона уложили прорезиненную беговую дорожку. Все это прямо рядом со школой.

Очень впечатлил детский игровой городок: не такой, как натыканные по всему Каменску пестрые городушки, а выдержанный в экологическом стиле комплекс качелей и аттракционов.

На эти работы, выполненные по госпрограмме «Комфортная городская среда», было потрачено 32,7 млн. руб.