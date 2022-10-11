Тарифы на коммунальные услуги в Ростовской области должны утвердить до 20 ноября.

Об этом 10 октября сообщил в прямом эфире глава региональной службы по тарифам (РСТ) Алексей Лукьянов. Речь идет об индексации тарифов, которую перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Повышение коснется платы за электроэнергию, водоснабжение, вывоз мусора, газ и теплоснабжение. Предельный рост тарифов для населения, установленный Минэкономразвития РФ для регионов, не должен превысить 9%. Это самый большой рост за последние годы, который обусловлен, согласно заявлению главы РСТ, введением санкций против РФ.