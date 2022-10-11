В ежегодном докладе областного правительства «О состоянии и тенденциях демографического развития, положении семьи и молодежи в Ростовской области» обнародованы самые проблемные по ВИЧ-инфекции города региона. Каменск в их числе.

Согласно официальным данным, пациенты с ВИЧ проживают на всех территориях региона. Однако 74,8% зараженных зарегистрированы в 16 городах и районах Ростовской области: Азове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Каменске, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове, Таганроге, Шахтах и т. д. Самыми проблемными из этого списка считаются: Зверево (среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 3,5 раза), Новошахтинск (в 2 раза), Гуково и Кагальницкий район (в 1,9 раза), Азовский район (в 1,7 раза), Белокалитвинский район (в 1,6 раза).

Регистрация ВИЧ-инфицированных на Дону проводится с 1 января 1989 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года в РО зарегистрировано 19 830 ВИЧ-инфицированных дончан. В докладе отмечается, что донской регион относится к территориям со средним уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. И среди российских регионов Ростовская область занимает 46-е место по заболеваемости.