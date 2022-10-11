Доставку посылки с продуктами питания, предметами первой необходимости и медикаментами весом около полутора тонн занимался куратор группы «Помощь мобилизованным», атаман Глубокинского юрта Донецкого Казачьего Округа РРО СКВРиЗ Анатолий Павлович.

«Помощь в доставке груза оказало Ростовское отделение благотворительного фонда помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов и терроризма в лице Виталия Пиховкина», – сообщил «ПИКу» А. Павлович.