Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 октября 2022 года.

• Международный день девочек (International Day of the Girl Child). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г.

Знаменательные даты и события

• 170 лет назад (1852) состоялась церемония открытия Сиднейского университета – первого австралийского вуза.

• 100 лет назад (1922) в ходе своего выступления на V съезде Российского комсомола Лев Троцкий произнес фразу «грызите гранит науки», впоследствии ставшую крылатой.

• 60 лет назад (1962) завершились гастроли Игоря Стравинского в СССР (начались в сентябре 1962 г.). Композитор посетил родину после 48 лет отсутствия (в 1914 г. эмигрировал в Европу, с 1939 г. жил в США), в ходе поездки дирижировал исполнением собственных сочинений в Москве и Ленинграде.

• 60 лет назад (1962) открылся второй Ватиканский собор (завершился в декабре 1965 г.). Он был созван для модернизации католической церкви в связи с социальными изменениями, произошедшими в мире за последний век. В частности, призвал к развитию диалога с представителями остальных конфессий и нехристианских религий, провозгласил допустимость совершения литургии на национальных языках и др.

Персоны

• 85 лет назад родился Бобби Чарльтон (1937), британский футболист. Чемпион мира (1966), Англии (1957, 1965, 1967). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1968), Кубка Англии (1963), награды «Золотой мяч» (1966). Выступал за английский ФК «Манчестер Юнайтед» (1954–1973).

• 75 лет назад родился Михаил Давыдов (1947), российский хирург-онколог, академик РАМН, РАН. Автор трудов в области оперативного лечения опухолей легких, желудка, пищевода и др. Разработал трехзональные операции с выполнением абдомино-медиастинальной и шейно-надключичной лимфодиссекции, руководил внедрением расширенных операций при раке желудка, усовершенствованием оперативных вмешательств с использованием аорто-коронарного шунтирования. Директор НИИ клинической онкологии (1992–2016) и Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (2001–2017). Президент Российской академии медицинских наук (2006– 2011). Лауреат Государственной премии РФ (2001).

• 45 лет назад родилась Елена Бережная (1977), российская фигуристка, заслуженный мастер спорта РФ (2000).Олимпийская чемпионка (2002), чемпионка мира (1998, 1999), чемпионка Европы (1998, 2001), четырехкратная чемпионка России (1999–2002) в паре с Антоном Сихарулидзе.

• 180 лет назад родился Алексей Доброславин (1842–1889), русский врач. Выделил гигиену в самостоятельную дисциплину. Основатель и редактор (1874–1884) научно-популярного журнала «Здоровье».

• 105 лет назад родился Виктор Сафронов (1917–1999), российский астроном. Развил теорию формирования планет из частиц допланетного газопылевого облака.

• 70 лет назад умер Тимофей Краснобаев (1865–1952), советский хирург, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР (1935). Автор методик консервативного лечения детского костно-суставного туберкулеза. Впервые в СССР произвел операцию при врожденном пилоростенозе у грудного ребенка (1922). Лауреат Сталинской премии (1949).

• 55 лет назад умер Иван Исаков (1894–1967), советский военачальник, Адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза (1965). Начальник штаба морских сил Балтийского моря (1933–1935), командующий Балтийским флотом (1937–1938), начальник Главного морского штаба (1941–1943, 1946–1950). В Великую Отечественную войну координировал боевые действия Балтийского флота, Ладожской и Чудской флотилий. В ходе Новороссийской операции (1942) получил ранения, в результате которых ему ампутировали ногу. Лауреат Сталинской премии (1951).

• 25 лет назад умер Иван Ярыгин (1948–1997), российский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта (1972), заслуженный тренер СССР (1982). Олимпийский чемпион (1972, 1976), чемпион мира (1973), чемпион Европы (1972, 1975, 1976), чемпион СССР (1970, 1973, 1974). Президент Федерации борьбы России (1993–1997).

• 15 лет назад умер Владимир Перель (1928–2007), российский физик, академик РАН. Автор трудов по физике твердого тела, исследований оптических процессов в полупроводниках и др. Совм. с физиком Олегом Константиновым экспериментально подтвердил существование геликонов – низкочастотных электромагнитных волн в плазме металлов. Лауреат Государственной премии СССР (1976).