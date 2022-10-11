В Ростовской области планируется отказаться от масштабных проведений новогодних праздников.

«С учетом ваших предложений принял решение: на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации.

Всем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, напомню, что новогодние елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную. Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно», – пишет в своем телеграм-канале Василий Голубев.