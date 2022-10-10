Об этом начальник территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская сообщила в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 10 октября.

Что касается бромдихлорметана, то повторные пробы на наличие этого органического вещества в воде не делались. Причина в том, что «Исток» не изменил схему системы водоподготовки.

В ходе этого мероприятия также стало известно, что «Каменский водоканал» готовится подавать воду в городскую систему водоснабжения из семи дополнительных скважин. Таким образом, объем воды, поставляемой из Донца, должен уменьшиться.