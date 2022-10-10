На стройплощадку школы в х. Старая Станица Каменского района недавно привезли инвентарь для установки спортивной и детской площадок.

Помимо оборудования, необходимого для проведения уроков физкультуры, там установят игровой городок и качели.

Кроме того, уже ведутся обшивка стен зданий будущей школы утеплителем, кровельные и отделочные работы, работы по благоустройству территории.

А в ноябре подрядчик ООО «Билд» намерен запустить школьную котельную и включить отопление для того, чтобы продолжить внутреннюю отделку учебных помещений.

Готовность старостаничной школы составляет более 80%.