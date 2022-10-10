9 октября около 15.00 в Каменском районе, на 325-м км автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский, по предварительным данным, водитель 1964 г.р. на автомобиле «Мерседес Бенц Актрос» допустил столкновение с впереди движущимся ВАЗ 2115, водителем которого была женщина 1958 г.р.

В результате ДТП пострадали дети 9 и 17 лет в автомобиле ВАЗ 2115. Обе девочки сидели на заднем сидении, пристегнутые ремнями безопасности. Они были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.