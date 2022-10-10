Приложение «СБОЛ», в котором доступны сервисы «Сбербанка», вновь появилось в App Store.

Отмечается, что перейти на страницу скачивания приложения можно, введя в поисковой строке в App Store название разработчика iosPlatform.

Официальных заявлений никто не давал, но приложение пока держится.

В середине августа в App Store компанией «Открытые ИТ-решения» был выпущен агрегатор для банковских операций «СБОЛ», который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился «Сбербанк». В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис «СБОЛ» продолжал работу.