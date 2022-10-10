В октябре закроются все салоны продаж «Ростелеком». В том числе в Каменске.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», решить все необходимые вопросы теперь можно через интернет-портал компании и телефоны.

Оплата услуг. Либо в личном кабинете на официальном портале, либо онлайн через «Сбербанк», либо «живьем» в «Почта-банке».

Подключение, тарифы. О подключении услуг, о тарифах, приобретении оборудования можно узнать онлайн через личный кабинет или мобильное приложение. Кнопка «задать вопрос» находится на главной странице официального портала. В заявке оставляете свое имя и номер телефона. Отвечают быстро – проверено.

Пульты, приставки и т.д. При выходе из строя оборудования, при необходимости замены пульта, приставки, роутера, с другими проблемами – провайдер приглашает звонить по телефону горячей линии: 8-800-1000-800.