Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 октября 2022 года.

• Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Памятная дата ООН. Установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1992 г.

• Всемирный день против смертной казни (World day against the Death Penalty). Отмечается с 2003 г. по инициативе Всемирной организации противников смертной казни.

Знаменательные даты и события

• 125 лет назад (1897) во Владивостоке заложены первые бетонные массивы для строительства коммерческого порта (28 сентября по ст. ст.). Ныне Владивостокский морской торговый порт – один из основных транспортных узлов Дальнего Востока.

• 100 лет назад (1922) в Москве начало работу издательство «Молодая гвардия».

• 90 лет назад (1932) в СССР впервые осуществлено расщепление атомного ядра искусственно ускоренными частицами. Эксперимент был проведен на линейном ускорителе протонов в Украинском физико-техническом институте (Харьков). В работах участвовали физики Антон Вальтер, Кирилл Синельников, Александр Лейпунский и Георгий Латышев. Ученые расщепили ядро атома лития и в результате получили гелий. Таким образом они повторили успех британцев Эрнеста Уолтона и Джона Кокрофта, впервые осуществивших такую реакцию в апреле 1932 г.

• 90 лет назад (1932) в Запорожье (ныне Украина) состоялось торжественное открытие Днепрогэс (заложена в 1927 г.). До 1950 — х гг. являлась крупнейшей гидроэлектростанцией в СССР.

• 80 лет назад (1942) установлены дипломатические отношения между СССР и Австралией. 26 декабря 1991 г. Австралия признала Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

• 65 лет назад (1957) в бухте Черная Губа (архипелаг Новая Земля) осуществлен первый в истории пуск торпеды с атомным боезарядом с подводной лодки. Первая в мире торпеда с ядерной боевой частью Т — 5 пущена с подводной лодки С -144, преодолела 10 км и взорвалась на глубине 35 м. Мощность взрыва составила 10 кт.

• 55 лет назад (1967) вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (подписан в январе 1967 г.).

• 25 лет назад (1997) в Москве, у здания Российской государственной библиотеки, состоялось открытие памятника Федору Достоевскому. Скульптор – Александр Рукавишников.

• 15 лет назад (2007) с космодрома Байконур (ныне Казахстан) запущен космический корабль «Союз ТМА -11» с первым малайзийским космонавтом Музафаром Шукором на борту. Кроме него в состав экипажа входили россиянин Юрий Маленченко и американка Пегги Уитсон, все трое совершили экспедицию на МКС.

• 10 лет назад (2012) в Санкт-Петербурге, на Балтийском заводе, заложен дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Один из самых крупных и мощных атомных ледоколов в мире. Спущен на воду в декабре 2016 г., принят в эксплуатацию в ноябре 2020 г. В январе 2021 г. вышел на первую для него работу – ледокольную проводку судов в Финском заливе.

Персоны

• 50 лет назад родился Алексей Житник (1972), российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР (1992). Олимпийский чемпион (1992). Выступал за московские ХК ЦСКА (1991–1992), «Динамо» (2008–2010), клубы НХЛ (1992– 2008) и др.

• 130 лет назад родился Иво Андрич (1892–1975), сербский писатель. Автор романов «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», повести «Проклятый двор» и др. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1961).

• 105 лет назад родился Телониус Монк (1917–1982), американский пианист и композитор. Один из основоположников джазового стиля бибоп. Автор и исполнитель компози — ций Brilliant Corners, Humph, In Walked Bud, Misterioso и др. Лауреат премии «Грэмми» за жизненные достижения (1993; посмертно) и специальной Пулитцеровской премии (2006).

• 85 лет назад родился Евгений Суслов (1937–2019), российский ведущий, заслуженный артист РСФСР. С 1962 г. работал диктором на Центральном телевидении. Вел программы «Время», «Голубой огонек», трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и др.

• 15 лет назад умер Владимир Сошальский (1929–2007), российский актер, народный артист РСФСР (1988). Наст. фамилия Феодосьев. Актер Центрального академического театра Российской армии (1951–2007). Снимался в фильмах «Михайло Ломоносов», «Укрощение строптивой», «Дуэнья» и др.

• 10 лет назад умер Андрей Гончар (1931–2012), российский математик, академик РАН. Автор трудов в области теории функций и теории приближений. Вице-президент РАН (1991–1998). Лауреат Государственной премии РФ (1999).

• 10 лет назад умер Глеб Скороходов (1930–2012), российский писатель и телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ (2000). Автор книг «Звезды советской эстрады», «Разговоры с Фаиной Раневской», «Леонид Утесов: друзья и враги» и др. Сценарист, режиссер и ведущий цикла телепередач «В поисках утраченного» (1993–2002).

• Год назад умерла Светлана Мизери (1933–2021), российская актриса, народная артистка РСФСР (1980). Актриса Московского театра им. Вл. Маяковского (1959–1980), Московского драматического театра им. А.С. Пушкина (1980–1990), Московского драматического театра «Сопричастность» (1990–2021). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1972), Государственной премии СССР (1977).