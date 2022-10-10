Глава государства провел сегодня, 10 октября, оперативное совещание с членами Совбеза.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы», — подчеркнул глава государства по поводу взрыва на Крымском мосту.

Также В. Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС.

«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений», — сказал В. Путин.

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