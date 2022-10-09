Сообщается, что военный самолет потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки Морозовского района.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что бомбардировщик Су-24 потерпел аварию в Ростовской области после выполнения учебно-тренировочного полета, сообщает ТАСС. На земле разрушений нет. «Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчиков нет», – добавили в пресс-службе округа. В ЮВО также отметили, что полет выполнялся без боекомплекта. «По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», – сказали в округе.