7 октября около 15.00 в Каменском районе на 12-м км автодороги Гуково — п. Углород произошла авария. Водитель 1949 г.р., управляя автомобилем Hyundai Matrix, не выбрал безопасную скорость движения.

В какой-то момент его автомобиль съехал правыми колёсами с дороги на обочину, водитель потерял управление, и Hyundai, несколько раз перевернувшись, упал на крышу. В результате ДТП пассажирка 1947 г.р. скончалась на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.