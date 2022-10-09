Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 октября 2022 года.

• День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 26 августа 1966 г. Ныне отмечается во второе воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 1999 г.

• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943). День воинской славы РФ. Установлен федеральным законом от 31 июля 2020 г. о внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. 9 октября 1943 г. войска Красной армии завершили Новороссийско-Таманскую стратегическую наступательную операцию, полностью освободив Кавказ от немецко-фашистских войск.

• Всемирный день почты (World Post Day). Памятная дата ООН. Установлен в 1969 г. по инициативе Всемирного почтового союза, приурочен к годовщине учреждения организации (1874).

Знаменательные даты и события

• 60 лет назад (1962) провозглашена независимость Уганды от Великобритании. Дата отмечается как День независимости Уганды.

Персоны

• 65 лет назад родился Юрий Усачёв (1957), российский космонавт, Герой РФ (1994). Участник экспедиций на космических кораблях «Союз ТМ -18» (1994), «Союз ТМ -23» (1996), миссии STS -101 (на шаттле Atlantis; 2000), командир экспедиции STS -102 (Discovery; 2001).

• 50 лет назад родился Сергей Казанков (1972), российский государственный деятель. Депутат Государственной думы РФ (2016–н.в.).

• 170 лет назад родился Эмиль Фишер (1852–1919), немецкий химик. Исследовал строение пуриновых соединений, предложил метод синтеза глюкозидов из сахаров и спирта, открыл аминокислоты валин, пролин, оксипролин и др. Лауреат Нобелевской премии по химии (1902).

• 115 лет назад родился Жак Тати (1907–1982), французский актер и режиссер русского происхождения. Наст. имя Яков Татищев. Поставил кинокартины «Каникулы господина Юло», «Мой дядюшка» («Оскар» за лучший фильм на иностранном языке; 1959), «Время развлечений» и др.

• 215 лет назад умер Михаил Херасков (1733–1807), русский писатель и общественный деятель. Автор поэмы «Россияда», трагедии «Венецианская монахиня», романа «Нума Помпилий, или Процветающий Рим». Директор Московского университета (1763–1770).

• 190 лет назад умер Александр Шишков (1799–1832), русский поэт, переводчик. Автор поэтических сборников«Восточная лютня», «Опыты», переводов Вернера, Шиллера, Кернера и др.

• 40 лет назад умерла Анна Фрейд (1895–1982), британский психолог. Одна из основоположников детского психоанализа. Развила теорию защитных механизмов человеческой психики. Дочь психоаналитика Зигмунда Фрейда.

• 10 лет назад погибла Марина Голуб (1957–2012), российская актриса, заслуженная артистка РФ (1995). Актриса Ленинградского театра эстрады и миниатюр (ныне Театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина; 1981–1987), Московского еврейского театра «Шалом» (1987–2002), МХТ им. А.П. Чехова (2003–2012). Погибла в автокатастрофе.

• 5 лет назад умер Михаил Луценко (1930–2017), российский гистолог, академик РАМН и РАН. Руководил разработкой концепции многоуровневого взаимодействия дыхательной системы с окружающей средой в экстремальных экологических условиях. Инициатор создания и первый директор Института физиологии и патологии дыхания СО РАМН (ныне Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания; 1981–2005).

• 5 лет назад умер Жан Рошфор (1930–2017), французский актер театра и кино. Снимался в фильмах «Капитан Фракасс», «Картуш», «Высокий блондин в черном ботинке» и др.

• 5 лет назад умер Аллан Чумак (1935–2017), российский телеведущий. Получил известность благодаря сеансам телевизионного целительства в конце 1980 — х гг.