В связи с инцидентом в Крыму для туристов заработала горячая линия по телефону: 8 (800) 511-80-18. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Кроме того, по словам Догузовой, туристы, которые еще не выехали в Крым, могут перенести сроки поездки или поменять направление.

«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т. д.), в которых у них забронирован номер», — пояснила глава Ростуризма.