На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава, движение остановлено.

Причины произошедшего и масштаб разрушений уточняются.

Инцидент произошел около 6.00 утра. В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части моста подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн из состава, находившегося на железнодорожной части моста, сообщает ТАСС.

Открытое горение на мосту ликвидировано. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что два пролета автомобильной части Крымского моста обрушились.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. По поручению главы СК Александра Бастрыкина на место ЧП выехали криминалисты из центрального аппарата.

Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что движение по Крымскому мосту остановлено. «Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», — говорится в поступившем в РБК сообщении оператора. В РЖД сообщили, что продажи билетов на поезда в Крым и обратно приостановлены.

На подъездах к Крымскому мосту начали разворачивать пункты обогрева и питания для водителей.

В Минтрансе России сообщили о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Работать будут как минимум четыре парома.

Глава Крыма С. Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для туристов, у которых закончилось время пребывания. Он пообещал, что все затраты будут компенсированы за счет Крыма. Он добавил, что запас продуктов и бензина в Севастополе есть, дефицита не ожидается.

Как сообщает «Российская газета», Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей.