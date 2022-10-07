В 2022 году празднуется 600-летие обретения святых мощей Игумена Земли Русской святого преподобного Сергия Радонежского (дата обретения 18 июля).

8 октября в День преставления преподобного Сергия Радонежского состоится престольный праздник храма.

В храме преподобного Сергия Радонежского в парке «Лога» пройдет праздничная служба, на которой состоится соборное богослужение духовенства приходов Каменского, Каменск-Шахтинского и Донецкого церковных округов.

7:10 — Водосвятный молебен.

7:35 — Часы.

8:00 — Божественная литургия.

После Божественной Литургии состоится Крестный ход, затем всем гостям будет предложена братская трапеза.