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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Храм в парке «Лога» отметит свой престольный праздник

религия

В храме парка Лога завтра состоится соборное Богослужение

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В 2022 году празднуется 600-летие обретения святых мощей Игумена Земли Русской святого преподобного Сергия Радонежского (дата обретения 18 июля).

8 октября в День преставления преподобного Сергия Радонежского состоится престольный праздник храма.
В храме преподобного Сергия Радонежского в парке «Лога» пройдет праздничная служба, на которой состоится соборное богослужение духовенства приходов Каменского, Каменск-Шахтинского и Донецкого церковных округов.

  • 7:10 — Водосвятный молебен.
  • 7:35 — Часы.
  • 8:00 — Божественная литургия.

После Божественной Литургии состоится Крестный ход, затем всем гостям будет предложена братская трапеза.

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