Теперь электросамокаты могут передвигаться по городу со скоростью не более 25 км/ч.

Такое же ограничение скорости действует и для электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и других аналогичных устройств. Вызвано ограничение тем, что все эти средства передвижения получили статус средств индивидуальной мобильности. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 6 октября, сообщает портал government.ru.

Также, согласно документу, ездить по пешеходным дорожкам электросамокаты могут, если их масса не превышает 35 кг.

По проезжей части на электросамокате вправе ездить только люди старше 14 лет и если там действует ограничение скорости 60 км/ч. Пересекать проезжую часть можно будет только спешившись.

Кроме того, движение электросамокатов по дорогам планируют регулировать при помощи специальных дорожных знаков. Однако муниципалитеты будут вольны сами принимать решение – устанавливать их или нет.