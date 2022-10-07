Ряд федеральных законов был ранее принят Госдумой РФ.

Кредитные каникулы

Так, призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право будет распространено на членов семей, включая супругов, и на лиц, находящихся у них на иждивении. При освобождении от уплаты кредита в случае гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком.

Трудовые гарантии

За мобилизованными и добровольцами сохранятся их рабочие места. Трудовые контракты с ними будут не расторгаться, а приостанавливаться. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Аналогичная норма будет действовать и для госслужащих. Также предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев.

Освобождение от пеней за просрочку платежей по ЖКХ

Мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также они будут освобождены от пеней за просрочку взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме.