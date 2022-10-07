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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

По наказам избирателей есть вопросы

власть

По наказам избирателей есть вопросы

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На заседании городской думы 7 октября депутаты поинтересовались у главных коммунальщиков города, когда будут освоены деньги, выделенные на округа по наказам избирателей.

Так, замглавы администрации по ЖКХ Роман Кравцов сообщил, что осталось освоить 2,7 млн руб. 

Напомним, что в начале года на ремонт дорог и благоустройство было выделено 4 млн руб. Депутаты составили перечень работ, сдали списки, но денег до сих пор не увидели.

– По наказам избирателей есть вопросы, – сказал начальник отдела ЖКХ Алексей Гончаров и попросил депутатов остаться после заседания остаться для уточнения перечня работ по округам.

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