На заседании городской думы 7 октября депутаты поинтересовались у главных коммунальщиков города, когда будут освоены деньги, выделенные на округа по наказам избирателей.

Так, замглавы администрации по ЖКХ Роман Кравцов сообщил, что осталось освоить 2,7 млн руб.

Напомним, что в начале года на ремонт дорог и благоустройство было выделено 4 млн руб. Депутаты составили перечень работ, сдали списки, но денег до сих пор не увидели.

– По наказам избирателей есть вопросы, – сказал начальник отдела ЖКХ Алексей Гончаров и попросил депутатов остаться после заседания остаться для уточнения перечня работ по округам.