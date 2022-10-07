О своем решении он написал пост в социальных сетях.

– Дорогие друзья, я принял решение самомобилизоваться! Для кого-то это решение непростое, для кого-то неправильное… Но в любом случае ситуация в мире очень и очень непростая, и я считаю, что сейчас мы должны сделать все, чтобы наше Отечество спало спокойно! – пишет Алексей Сущенко.

Отметим, Алексей Сущенко является представителем Молодежного парламента Ростовской области.