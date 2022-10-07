Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 октября 2022 года.

День образования штабных подразделений МВД России. Праздник установлен Приказом МВД РФ от 4 сентября 1998 года № 557.

Знаменательные даты и события

• 115 лет назад (1907) биолог Александр Котс передал свою коллекцию чучел животных зоологической лаборатории московских Высших женских курсов. Дата считается днем основания Государственного дарвиновского музея.

• 45 лет назад (1977) принята Конституция СССР 1977 г.– т.н. брежневская. Действовала до распада СССР. В новом основном законе за каждой союзной республикой закреплено право выхода из состава СССР, а также право законодательной инициативы в высших органах власти Союза; прописаны новые формы непосредственного волеизъявления граждан – всенародное обсуждение и референдум; декларированы новые гражданские права: свобода слова и печати, право на обжалование действий должностных лиц, на судебную защиту от посягательства на честь и достоинство, на критику действий государственных и общественных организаций, на выбор профессии, рода занятий и работы, на охрану здоровья, жилище, пользование достижениями культуры, свободу творчества.

• 20 лет назад (2002) в Кишиневе (Молдавия) подписана Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ. Вступила в силу в ноябре 2003 г.

• 20 лет назад (2002) в Кишиневе подписаны устав Организации Договора о коллективной безопасности и соглашение о ее правовом статусе.

Персоны

• 70 лет назад родился Владимир Путин (1952), российский политический и государственный деятель. Председатель правительства (1999–2000, 2008–2012), президент (2000–2008, 2012–н.в.) РФ.

• 70 лет назад родилась Людмила Турищева (1952), советская и украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта (1970). Олимпийская чемпионка (1968, 1972 – дважды, 1976), семикратная чемпионка мира (1970–1974), девятикратная чемпионка Европы (1972–1973), обладательница первого Кубка мира (1975) по спортивной гимнастике. С 1978 г. на тренерской работе в Киеве, в 1996–2000 гг. президент Федерации спортивной гимнастики Украины.

• 55 лет назад родился Андрей Хапочкин (1967), российский государственный деятель. Председатель Сахалинской областной думы (2017–н.в.).

• 155 лет назад родился Евгений Миллер (1867–1939), русский военачальник, генерал-лейтенант. В Первую мировую войну начальник штаба 5-й армии, командир корпуса. В Гражданскую войну главнокомандующий войсками Северного фронта. С 1920 г. в эмиграции. В 1937 г. вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву, в 1939 г. приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

• 410 лет назад умер Баттиста Гварини (1538–1612), итальянский поэт, теоретик литературы. Наиболее известен как автор пьесы «Верный пастух». Его труд «Компендиум о трагикомической поэзии» оказал влияние на развитие драматургии эпохи барокко.

• 55 лет назад умер Ральф Норман Энджелл (1872–1967), британский политический деятель и публицист. Депутат британского парламента от Лейбористской партии, выступал против политики Невилла Чемберлена по умиротворению нацистской Германии. Автор антивоенных книг «Плоды Победы», «Великая иллюзия», «Невидимые убийцы» и др. Лауреат Нобелевской премии мира (1933).

• 45 лет назад умер Сергей Орлов (1921–1977), советский поэт. Автор стихотворных сборников «Третья скорость», «Колесо», «Костры» и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им.М. Горького (1974).

• 5 лет назад умер Вячеслав Иванов (1929–2017), российский лингвист, семиотик и антрополог, академик РАН. Директор Института мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова (1989–2017), директор Русской антропологической школы при РГГУ (2003–2017).

• Год назад умер Клемент Боуман (1930–2021), канадский химик. Разработал технологию выработки синтетического топлива из битумных сланцев и нефтяных песков. Основатель и руководитель компании ProGrid Ventures (с 2006 г.). Лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» (2008).