Назначение на должность получил Владимир Дмитров на заседании городской думы 7 октября. Со второй попытки.

Чиновник приступает к своим обязанностям с 10 октября сроком на пять лет.

Проект решения о назначении на должность КСП В. Дмитрова неоднократно выносился на голосование, но одобрен не был.

Сегодня состоялась очередная попытка. В первый раз «за» проголосовали 10 депутатов из 14 присутствующих, четверо воздержались. Решение принято не было – председатель гордумы М. Ухин заметил, что один из депутатов якобы неправильно отдал свой голос, и предложил повторить голосование. В результате 11 «за».

Ситуацию прокомментировал депутат Николай Стрельцов:

– Согласно регламенту городской думы, решение может приниматься открытым голосованием только один раз. Данное действие главы было неправомочным. Соответственно, с точки зрения буквы закона, Димитров не может считаться избранным председателем КСП. Если кто-то из присутствующих обратится в прокуратуру, то голосование признают недействительным, а ответственные лица могут понести порицание, а может, и взыскание. В общем, председатель как бы есть, но его и нет. Опять все в подвешенном состоянии.