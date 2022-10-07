7 октября президенту страны исполняется 70 лет.

Владимир Путин возглавляет Российскую Федерацию с 2000 года. В 2008-2012 годах он занимал пост премьер-министра России, в 2012 году вновь был избран президентом. В 2018 году В. Путин был переизбран президентом РФ на шесть лет. Очередные выборы состоятся в 2024 году.

Свой юбилей президент России проведет в родном городе Санкт-Петербурге, где на сегодня намечена встреча с лидерами стран СНГ.

Посмотрим, кто из известных людей мира родились с нашим президентом в один день и в один год. Список тех, кто родился также 7 октября, довольно обширный. Наиболее известные среди них — российский вратарь Руслан Нигматуллин, певица Анастасия Стоцкая, ученый-физик Нильс Бор.

Одногодками Путина являются — голливудские звезды Стивен Сигал и Микки Рурк, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

А вот полной «тезкой» по дате рождения с президентом среди знаменитостей является лишь советская спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Людмила Турищева.