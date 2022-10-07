Об этом министр обороны страны Виктор Хренин сообщил представителям СМИ, блогерам и общественным деятелям, говорится в телеграм-канале Министерства обороны Республики Беларусь.

Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных. Глава военного ведомства также пояснил, что мобилизационные сборы с запасниками проводятся регулярно. За последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Также В. Хренин отметил, что 60% белорусской армии составляют контрактники, поэтому необходимости создавать контрактную армию нет.

Также Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – ракетных комплексов «Искандер», систем ПВО «С-400».