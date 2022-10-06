5 октября президент В. Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал правовой информации.

Согласно документу, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется тем, кто получает образование соответствующего уровня впервые либо обучается по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, а именно:

в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Указ вступил в силу 5 октября и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.