За девять месяцев текущего года производство алкогольных напитков выросло чуть более чем на 12 %.

Производство алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) с января по сентябрь текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., выросло на 12,3%, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Отметим, в сентябре текущего года производство алкоголя составило на 15% больше, чем в августе.