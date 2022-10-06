Суперинтенсивный сад по выращиванию лесного ореха с капельным орошением появится в Каменском районе.

Соглашение об этом было подписано 5 октября на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022». Предприниматель Андрей Крютченко, инвестор этого проекта, планирует вложить в развитие орехового сада 1,03 млрд руб. На данный момент освоено уже 39 млн руб., основной земельный участок площадью 44 га уже готовят к посадке первой очереди сада, закуплены сельхозмашины, получены документы к подключению электроснабжения, сообщает правительство Ростовской области.

Предполагается, что к 2030 году площадь орехового сада достигнет 300 га, или 3 кв. км.