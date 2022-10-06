На создание комплекса по производству и переработке баранины в Ростовской области планируется потратить 1,4 млрд рублей.

Соответствующее инвестиционное соглашение подписали 5 октября в ходе Всероссийской агропромышленной выставки первый замгубернатора региона Виктор Гончаров и гендиректор ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» Николай Кормильцев.

Развивать производство планируется на базе овцекомплекса «ОП Белокалитвинское», сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Отметим, на данный момент Ростовская область находится на 8-м месте в России по поголовью овец и на 6-м месте по объему производства баранины. Здесь сосредоточено 4,7% всего поголовья овец и коз и производится 4,8% российской баранины.