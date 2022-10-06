Судебное слушание по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения РО Татьяны Быковской перенесено на 1 ноября 2022 года. Информация об этом имеется в расписании суда.

Очередное заседание пройдет в районном суде станицы Кущевской Краснодарского края.

На скамье подсудимых предстанут экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский. Оба обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства и превышении должностных полномочий.

Напомним, дело чиновников слушается с середины июня этого года. Скандал разгорелся вокруг компании «Центр 100 Ростов-на-Дону», с которой Минздрав заключил антиконкурентное соглашение по утилизации медицинских отходов. При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации.