Ростовская область по итогам первого полугодия вошла в пятерку самых востребованных регионов для отдыха в России.

Как сообщает региональная пресс-служба, согласно информации операторов сотовой связи, туристический поток в Донской регион за восемь месяцев текущего года составил 2,5 млн человек. А по данным «Сбер-Индекс», за первое полугодие 2022 года Ростовская область вошла в топ-5 востребованных направлений отдыха в РФ. При этом прирост отдыхающих составил 38% в сравнении с допандемийным периодом.