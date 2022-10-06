В октябре будут закрыты последние салоны продаж российского провайдера «Ростелеком», а все клиенты будут обслуживаться онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь решить необходимые вопросы можно без непосредственного посещения салонов. Поэтому их наличие теряет актуальность и нецелесообразно экономически. По данным провайдера, сегодня цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля посетителей, предпочитающих офисы оператора, составляет 0,01%. Около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, информацией о тарифах, приобретением оборудования. Все эти услуги теперь доступны онлайн через личный кабинет на сайте, мобильное приложение, горячие линии.

По состоянию на 2018 год в «Ростелеком» входило более 800 центров продаж, расположенных в 79 регионах страны.