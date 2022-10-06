Этот вопрос сильно мучил родителей. Оказывается, никакого вреда, кроме пользы.

В Telegram-канале Роспотребнадзора сообщили, что завершился первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей.

Во время исследования эксперты оценили ряд показателей, таких как концентрация внимания, умственная работоспособность ребенка, настроение, аппетит и др.

«Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой», – сообщает ведомство.

А это значит, что антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий.

Напомним, к антистресс-игрушкам относятся такие как: поп ит, симпл димпл, сквиш, снаппер, капитошка и др.