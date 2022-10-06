Вслед за границами стран на сервисе перестали отображаться границы регионов, а также ряда городов России.

В частности, из сервиса «Яндекс.Карты» пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, которые на сервисе до сих пор носят названия Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей.

Еще в июле на «Яндекс.Карты» исчезли границы стран и остались только названия и границы регионов. Тогда в сервисе «Яндекса» сообщили, что компания сосредоточится на физико-географическом изображении, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.