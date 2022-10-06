Ряд справок и свидетельств из ЗАГСа теперь доступны онлайн.

«На портале «Госуслуг» теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ», – сообщает Telegram-канал Минцифры России.

В числе документов: свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.

Отмечается, что для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».