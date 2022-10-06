На портале «Объясняем.ру» даны ответы на вопросы о том, существуют ли списки мобилизованных и могут родственники запасников узнать, ждать ли им повестки. Публикуем официальный ответ.

«Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа.

Повестка гражданину, подлежащему мобилизации, должна быть вручена ему лично в руки», – говорится в сообщении.