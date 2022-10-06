Сотрудница телеканала «Мир» попалась на уловку: «Вам звонят из ФСБ».

Телефонные аферисты под видом сотрудников ФСБ похитили у телеведущей в Москве 5 млн рублей, сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

41-летняя женщина обратилась в ОМВД по Пресненскому району и рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, поведал ставшую традиционной у мошенников легенду. По стандартной схеме женщине внушили: надо оформить кредит, чтобы погасить «долги», которые якобы возникли по причине похищения денег с ее счетов. Следуя указаниям мошенников, потерпевшая оформила кредит, а затем перевела им все деньги. И только тогда она поняла, что стала жертвой аферистов.

По данном факту проводится проверка.

