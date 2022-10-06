Авария произошла 5 октября в 23.00.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и выскочил с проезжей части пр. Карла Маркса на аллею. Не успев остановиться, машина врезалась в памятный знак «Каменск-Шахтинский – город воинской доблести». Постамент обелиска частично разрушен. Никто из людей серьезно не пострадал. Скорее всего, проделка принадлежит ночным гонщикам.

Напомним, памятный знак был открыт в мае 2021 года.