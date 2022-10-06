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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска

происшествия

«Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска

Опубликовано

Авария произошла 5 октября в 23.00. 

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и выскочил с проезжей части пр. Карла Маркса на аллею. Не успев остановиться, машина врезалась в памятный знак «Каменск-Шахтинский – город воинской доблести». Постамент обелиска частично разрушен. Никто из людей серьезно не пострадал. Скорее всего, проделка принадлежит ночным гонщикам. 

Напомним, памятный знак был открыт в мае 2021 года.

  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
  • «Копейка» едва не снесла обелиск на набережной Каменска
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