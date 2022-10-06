Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 октября 2022 года.

• День российского страховщика. Неофициальный праздник, отмечается по инициативе ряда представителей российского профессионального сообщества. 6 октября 1921 г. декретом Совета народных комиссаров РСФСР организовано Главное управление государственного страхования (ныне «Росгосстрах»).

Знаменательные даты и события

• 160 лет назад (1862) в Москве, на сцене Малого театра, впервые полностью поставлена драма Михаила Лермонтова «Маскарад» (24 сентября по ст. ст.). Ранее эта пьеса, написанная в 1835 г., по цензурным соображениям разрешалась к представлению лишь в отрывках.

• 95 лет назад (1927) в Нью-Йорке (США) состоялась премьера ленты «Певец джаза» – одного из первых популярных и коммерчески успешных звуковых фильмов.

• 45 лет назад (1977) летчик-испытатель Александр Федотов поднял в воздух многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения МиГ — 29. Поступил на вооружение в 1983 г., ныне один из основных истребителей ВВС РФ.

• 35 лет назад (1987) в результате военного переворота Фиджи провозглашены республикой. 15 октября 1987 г. государство исключено из Содружества (принято вновь в октябре 1997 г.).

Персоны

• 85 лет назад родился Марио Капекки (1937), американский генетик. Разработал и успешно опробовал на животных метод генной модификации организма путем изменения эмбриональных стволовых клеток. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с Мартином Эвансом и Оливером Смитисом; 2007).

• 75 лет назад родился Клаус Дибиаси (1947), итальянский спортсмен. Олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976), чемпион мира (1973, 1975), чемпион Европы (1966, 1975 – дважды) по прыжкам в воду.

• 70 лет назад родился Владимир Гусинский (1952), российский предприниматель. Один из основателей, владелец и генеральный директор акционерных обществ «Группа «Мост» (1992–1997) и «Медиа-Мост» (1997–2001). Посредством этих холдингов выступил соучредителем телекомпаний НТВ (1993), ТНТ (1997), газеты «Сегодня» (1993), журналов «7 дней» (1995), «Итоги» (1996), был спонсором радиостанции «Эхо Москвы» и др. В 2000 г. уехал из страны после возбуждения против него уголовного дела. В 2007 г. получил гражданство Испании.

• 70 лет назад родилась Зита Эррс (1952), советская и латвийская балерина, народная артистка СССР (1989). Солистка Латвийской национальной оперы (1969–1995).

• 175 лет назад родился Адольф фон Гильдебранд (1847– 1921), немецкий скульптор и теоретик искусства. Автор скульптур «Адам», «Юноша», труда «Проблема формы в изобразительном искусстве» и др.

• 140 лет назад родился Кароль Шимановский (1882–1937), польский композитор и пианист. Один из основоположников современной польской композиторской школы. Автор опер «Король Рогер» и «Хагит», балетов «Мандрагора» и «Разбойники», симфоний, камерных сочинений и др.

• 135 лет назад родился Ле Корбюзье (1887–1965), французский архитектор. Наст. имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри. Автор проекта дома Центросоюза в Москве, здания Министерства просвещения и образования в Рио-де-Жанейро, городского ансамбля Чандигарх в Индии и др.

• 130 лет назад умер Альфред Теннисон (1809–1892), британский поэт. Автор цикла поэм «Королевские идиллии», драм «Королева Мария», «Гарольд» и др.

• 70 лет назад умерла Надежда Тэффи (1872–1952), русская писательница. Наст. фам. Лохвицкая. С 1920 г. в эмиграции. Печаталась в журналах «Сатирикон» (1908–1913), «Новый Сатирикон» (1913–1918). Автор сборников «Дым без огня», «Неживой зверь», «О нежности», «Ведьма», мемуарных очерков о современниках и др.

• 25 лет назад умер Евгений Халдей (1917–1997), советский фотограф. В Великую Отечественную войну фронтовой корреспондент ТАСС. Автор снимка «Знамя Победы над Рейхстагом», фотохроник Парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945 г., Потсдамской и Парижской конференций, Нюрнбергского процесса и др.

• 10 лет назад умерла Ада Якушева (1934–2012), российская поэтесса, композитор и певица. Автор музыки и текстов песен «В институте под сводами лестниц», «Вечер бродит по лесным дорожкам», «Ты – мое дыхание», «Синие сугробы», «Записная книжка» и др. Первая жена Юрия Визбора.

• 5 лет назад умер Александр Горбань (1954–2017), российский дипломат. Постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программе ООН (2014–2017).

• Год назад умер Олег Селезнев (1959–2021), российский государственный деятель. Начальник Управления ФСБ РФ по Республике Адыгея (2009–2017). Член Совета Федерации РФ от Республики Адыгея (2017–2021).