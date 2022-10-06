На этой неделе больше всего вопросов в редакцию газеты «ПИК» поступало на тему водопроводной воды. Люди спрашивали: «Можно пользоваться водой из крана?»

Объясняем. Воду из крана можно использовать для приготовления пищи ТОЛЬКО после кипячения, так как последние исследования показали превышение допустимых норм в воде вещества – бромдихлорметан.

Об этом начальник территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская рассказала 4 октября в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Чтобы нормализовать качество воды в городе, компании «Исток» поручено разработать комплекс мер по дополнительной очистке воды. Сити-менеджер В. Шевченко порекомендовал больше воды подавать из скважин. Знает ли он, сколько копий было сломано за последние 20 лет вокруг этих скважин?.. В итоге большинство из них не работают.

Напомним, качество питьевой воды в Каменске-Шахтинском ухудшилось 24 сентября, когда горожане стали ощущать исходящий от воды резкий химический запах. По результатам первых проб, взятых 26 сентября в гимназии № 12 и в одном из детских садов на ул. Щаденко, Роспотребнадзор выявил двукратное превышение показателей запаха и снижение уровня жесткости. Тогда в городе запретили использовать воду из крана в пищу.