Сегодня преподаватели принимают поздравления, пожелания и цветы признательности. В администрации Каменска по случаю праздника состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено двум каменским учителям: заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 11 Ирине Казьминой и учителю химии средней школы № 14 Светлане Макаровой. Остальным педагогам вручили грамоты за многолетний добросовестный труд, творческий подход к работе и личный вклад в развитие системы образования, а также награды «За верность профессии».

Каменских педагогов чествовали и в области. Накануне праздника губернатор В. Голубев на торжественном приеме донских педагогов вручил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» Валентине Дедерер, учителю биологии средней школы № 9 города Каменска.