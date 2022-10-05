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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено двум каменским учителям
Фото пресс-службы администрации города.

общество

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено двум каменским учителям

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Сегодня преподаватели принимают  поздравления, пожелания и цветы признательности. В администрации Каменска по случаю праздника состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено двум каменским учителям

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено двум каменским учителям: заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 11 Ирине Казьминой и учителю химии средней школы № 14 Светлане Макаровой. Остальным педагогам вручили грамоты за многолетний добросовестный труд, творческий подход к работе и личный вклад в развитие системы образования, а также награды «За верность профессии».

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено двум каменским учителям

Каменских педагогов чествовали и в области. Накануне праздника губернатор В. Голубев на торжественном приеме донских педагогов вручил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» Валентине Дедерер, учителю биологии средней школы № 9 города Каменска.

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