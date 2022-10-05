По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость ковидом, как и другими ОРВИ, снижается вторую неделю подряд. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила глава ведомства, в текущем сезоне ковид ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы. Еще в августе медики предупреждали о критическом росте заболеваемости в сентябре в связи с началом учебного года, окончанием отпусков. Ежегодно эти события вызывают определенный подъем волны острых респираторных инфекций. В этом году ковид просто сложился с этой волной по датам и, как следствие, снижение заболеваемости.

По данным эксперта, лабораторной диагностики Александра Соловьева, пациентов, которых пришлось отправлять в больницу, за последнюю декаду стало меньше в 2,7 раза. А по сравнению с пиком января-февраля уровень госпитализаций составил 24%.

За последние 10 дней количество ежедневно регистрируемых случаев ковида в России уменьшилось с 53 тысяч до 23. В Ростовской области по состоянию на 5 октября за сутки заболели 376 человек.

