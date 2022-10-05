Глава администрации В. Шевченко заявил, что городу необходимо переходить на использование воды из скважин.

Вопрос о качестве питьевой воды обсудили 4 октября в администрации города.

В ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская сообщила, что в пробах воды, взятых 29 сентября 2022 года, превышено содержание органического вещества бромдихлорметана*, сообщает пресс-служба администрации города. Поэтому воду можно использовать для приготовления пищи и питья только после кипячения или дополнительного очищения ее фильтрами либо пользоваться бутилированной водой.

Глава администрации города Владимир Шевченко дал поручение поставщику питьевой воды ОАО «Исток» разработать комплекс мер по снижению содержания органических веществ в исходной воде, а также указал на то, что городу необходимо переходить на использование воды из скважин. Отметим, на балансе ОАО «Исток» сейчас находится девять скважин, из которых работают только четыре.

Напомним, проблемы с питьевой водой в Каменске начались 24 сентября, когда вода приобрела резкий химический запах. В понедельник, 26 сентября, Роспотребнадзор выявил в нескольких пробах воды из крана двукратное превышение показателей запаха и снижение уровня жесткости. Для выполнения химического анализа пробы воды отправили в Ростов-на-Дону, а до получения результатов запретили использовать водопроводную воду в пищу.

*Дибромхлорметан – токсичное соединение, относящееся к группе тригалометанов. Вещество попадает в воду при обеззараживании вследствие вступления в реакцию активного хлора и хлорамина с органическими соединениями. По данным АНО «Испытательный центр «НОРТЕСТ».