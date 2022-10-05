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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Чертково попугаи летели через кордон в сумках

общество

Совет федерации одобрил запрет на продажу животных в магазинах и на рынках

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Совет федерации поддержал поправки в закон «Об ответственном обращении с животными…», согласно которым торговля животными в зоомагазинах и на птичьих рынках становится запрещенной. 

Поправки позволят правительству устанавливать нормы для содержания животных в местах продажи с целью исключить жесткое обращение. В пояснительной записке сообщается об участившихся случаях негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется их продажа, например на птичьих рынках, в зоомагазинах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.  

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