Совет федерации поддержал поправки в закон «Об ответственном обращении с животными…», согласно которым торговля животными в зоомагазинах и на птичьих рынках становится запрещенной.

Поправки позволят правительству устанавливать нормы для содержания животных в местах продажи с целью исключить жесткое обращение. В пояснительной записке сообщается об участившихся случаях негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется их продажа, например на птичьих рынках, в зоомагазинах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.