Об этом в своем Telegram-канале сообщил донской глава Василий Голубев.

«С 00.00 5 октября таможенные органы Ростовской области в автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ прекратили проведение таможенного контроля граждан и таможенного оформления грузов.

При этом пограничные органы продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая пограничную безопасность РФ в условиях специальной военной операции. Работники таможни помогают погранконтролю проводить технический досмотр машин и граждан на автомобильных пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

Отметим, что это было объявлено, после того как президент В. Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.